DWS Chart der Woche: Klimawandel

Der Klimawandel stellt Anleger vor große Herausforderungen – angefangen von finanziellen Verlusten durch Extremwetterereignisse bis hin zu rechtlichen Mitteln als neues Instrument zur Durchsetzung und Beschleunigung von Maßnahmen zum Klimaschutz. Gleichzeitig dürfte der Klimawandel aber in allen Sektoren der Weltwirtschaft auch Anlagechancen eröffnen.

Die DWS hat ein eigenes Rating für das Klimarisiko entwickelt und erprobt, um Risiken und Chancen während der Übergangszeit in eine Emissions-arme Volkswirtschaft herauszuarbeiten (mehr Details dazu finden Sie in unserem CIO View Quarterly ESG-Artikel vom September 2019). Mit diesem Ratingsystem von A bis F, in das die neuesten Klimarisikokennzahlen von MSCI, ISS-ESG und Morningstar Sustainalytics einfließen, lassen sich Vorreiter wie Nachzügler bestimmen.