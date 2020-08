FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag Vorsicht walten lassen. Händler nannten den starken Eurokurs als Belastungsfaktor. Die Aussicht auf eine lange Phase mit extrem niedrigen US-Zinsen schwächte zuletzt den US-Dollar und stützte somit den Euro, der zuletzt bei 1,1917 Dollar gehandelt wurde. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,1806 Dollar festgesetzt.

Nach einem anfänglichen Rückgang unter die Marke von 13 000 Punkten erholte sich der Dax und notierte zuletzt 0,18 Prozent tiefer bei 13 073,26 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich für den deutschen Leitindex hingegen ein solider Gewinn von mehr als 2 Prozent ab. Der MDax sank am Freitag um 0,16 Prozent auf 27 630,45 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um rund 0,1 Prozent auf rund 3327 Zähler.