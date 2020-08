NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial könnte am Freitag weiter von einem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed profitieren. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten amerikanischen Aktienindex 0,49 Prozent höher bei 28 632 Punkten. Damit winkt ihm ein sattes Wochenplus von rund zweieinhalb Prozent. Ob die Technologiebörse Nasdaq nach ihrer Rekordjagd und dem gestrigen Rücksetzer wieder den Weg nach oben findet, bleibt abzuwarten.

Am Donnerstag hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wie schon vorher spekuliert angekündigt, dass das Inflationsziel von zwei Prozent künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Faktisch kommt die Änderung einer geldpolitischen Lockerung gleich, die den US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Währungen unter Druck setzt.