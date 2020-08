Titelstory: Die zweite Welle und die Wahl Das Börsenjahr 2020 ist durch zwei Großthemen geprägt: Nachdem die Aktionäre im ersten Halbjahr durch Corona noch kalt erwischt wurden, bereiten Politik und Medien derzeit intensiv auf eine zweite Welle vor, die sich bislang vor allem in einem absoluten Anstieg positiver PCR-Tests zeigt.

Das andere Großthema ist die US-Präsidentschaftswahl Anfang November. Wer den Wahlkampf des Jahres 2016 für die ultimative Schlammschlacht hielt, wird nun eines Besseren belehrt: Noch nie wurde so aggressiv und unversöhnlich um die Macht im Weißen Haus gekämpft wie dieses Jahr. Smart Investor zeigt mögliche Entwicklungen und deren Einfluss auf die Märkte.

Der Stoff aus dem die Börsenträume sind



Im Energiemix der Zukunft dürfte Wasserstoff (H2) eine tragende Rolle spielen. So sollen bereits im Jahr 2050 rund 18% des globalen Endenergieverbrauchs aus dem allgegenwärtigen Rohstoff stammen. Neben der Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ist die herausragende CO2-Bilanz von H2 hervorzuheben, die aktuellen Nachhaltigkeitsansprüchen besonders entgegenkommt. Smart Investor stellt nicht nur die Branche vor, sondern sagt auch, welche Titel wirklich interessant sind und in welchen vor allem heiße Luft ist.

Ruhiges Gewissen und Rendite?



Investieren mit ruhigem Gewissen liegt im Trend – doch wie valide sind die Kriterien für Environment, Social Responsibility und Governance, kurz ESG, wirklich? Gibt es neben dem ruhigen Gewissen etwa auch noch eine bessere Performance? Was zu beachten ist und wie eine Bewertung der Nachhaltigkeit erfolgt, beleuchtet Smart Investor unter anderem zusammen mit Prof. Dr. Martin Weber.

Gold – Konsolidierung oder Ende der Hausse?



Nachdem Gold Anfang August auch in US-Dollar ein neues Allzeithoch (2.089 USD/ Feinunze) markiert hatte, legte das Krisenmetall den Rückwärtsgang ein. Für die einen stellt dies nur eine gesunde Konsolidierung auf dem weiteren Weg zu neuen Höhen dar, andere sehen bereits das bevorstehende Platzen der „Goldblase“. Smart Investor ordnet das Geschehen, stellt vier Minenwerte mit Potenzial aus dem Reich der Mitte vor und schaut nach, was aus den vorgestellten Tenbagger-Minen vom Jahresanfang wurde.

Originelles Denken



Dr. Daniel Stelter gilt als einer der wenigen deutschen Top-Ökonomen. Ein Prädikat, das man sich auch durch originelles Denken angesichts neuer Herausforderungen erwirbt. Mit seinen Vorschlägen zur ökonomischen Bewältigung der Corona-Krise wird er diesem Ruf einmal mehr gerecht. Im großen Smart-Investor-Interview erläutert er den Bezugsrahmen, in dem sich die Wirtschaftspolitik jetzt befindet und was diese auf gar keinen Fall tun darf.

Anlegen nach Zahlen



Dietrich Denkhaus prognostizierte in zwei großen Smart-Investor-Interviews im Jahre 2018 ein markantes DAX-Tief von ca. 8.000 Punkten für den Jahresanfang 2020. Was damals ungläubiges Staunen hervorrief, traf fast punktgenau ein. Nach diesem Volltreffer wollte Smart Investor wissen, was ihm die Elliott-Wellen heute sagen? Dr. Holger Schmitz geht dagegen klassisch vor. Der langjährige Wegbegleiter von Börsenaltmeister André Kostolany legt dabei besonderen Wert auf die Wahl des richtigen Währungsraums. Welcher das ist?

