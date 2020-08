FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag deutlich zugelegt und ist zeitweise über die Marke von 1,19 US-Dollar gestiegen. Nach einem Tageshoch von 1,1920 Dollar kostete die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,1890 Dollar. In der Nacht zuvor hatte der Euro noch fast einen Cent tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1915 (Donnerstag: 1,1806) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8393 (0,8470) Euro.

Auftrieb erhielt der Euro durch den schwächelnden Dollar. Auslöser war ein Wechsel in der geldpolitischen Strategie der US-Notenbank. Die Fed hatte den Schwenk bereits am Donnerstag verkündet. In erster Linie wandelt sie ihr bisheriges punktgenaues Inflationsziel in ein Durchschnittsziel. Faktisch kommt die Änderung einer geldpolitischen Lockerung gleich, die den Dollar seither belastet.