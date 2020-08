EU setzt Türkei im Erdgasstreit ein Ultimatum

(neu: Reaktion der Türkei)



BERLIN (dpa-AFX) - Die EU setzt der Türkei wegen der Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer ein Ultimatum und droht mit zusätzlichen Sanktionen. Wenn es in den nächsten Wochen keine Fortschritte beim Dialog gebe, könne beim EU-Sondergipfel am 24. September eine Liste weiterer Strafmaßnahmen diskutiert werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag nach Beratungen der EU-Außenminister in Berlin. Diese würden auch Wirtschaftssanktionen umfassen.

Zudem kündigte Borrell an, dass die Arbeiten an bereits geplanten neuen EU-Einreiseverboten und Vermögenssperren wegen illegaler Bohrungen vor Zypern beschleunigt und schnell abgeschlossen werden sollen. "Es ist klar, dass es eine wachsende Frustration angesichts des türkischen Verhaltens gibt", sagte er mit Blick auf die derzeit laufenden Erdgaserkundungen der Türkei.