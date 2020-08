Das australische Unternehmen Parkway Minerals NL (ASX: PWN; FRA: 4IP) könnte mit seiner Aufbereitungstechnologie für Bergbauabfälle in Form von gesättigten Solelaugen das Kunststück gelingen, tatsächlich Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Die Technologie wird seit mehr als zehn Jahren vorangetrieben und scheint jetzt allmählich reif für den Markt zu werden.

Wie berichtet (siehe Goldinvest vom 3.06.2020) arbeitet Parkway Minerals an der Kommerzialisierung seiner Technologie für die Verarbeitung komplexer Sole in der Energie-, Bergbau- und Abwasserindustrie. Das Unternehmen kooperiert inzwischen mit strategischen Partnern und ist im engen Kontakt mit potenziellen Kunden. Außerdem steht eine Pilotanlage zum Test größerer Mengen kurz vor der Fertigstellung. Ein indirektes Indiz für die Fortschritte im Unternehmen ist die Verpflichtung angesehener Ingenieure, die viel Industrieerfahrung mitbringen. Zuletzt wurde ein Hochkaräter angeworben, der vormals beim Energiekonzern Shell tätig war. Parkway erweitert so sein Ingenieurteam weit über die verfahrenstechnische Kernkompetenz hinaus und bringt nun direkte Erfahrung in die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Kläranlagen ein. Diese praktischen Fähigkeiten bieten Parkway Minerals eine solide Grundlage, von der aus effektive Angebote für Soleaufbereitung entwickelt werden können.