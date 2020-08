PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. In einem gesamteuropäisch eher schwachen Marktumfeld gab es klare Kursgewinne in Prag, aber deutliche Verluste in Budapest.

Der ungarische Aktienindex Bux sackte um 1,77 Prozent auf 34 842,51 Zähler ab. Damit vollendete die Budapester Börse eine sehr schwache Handelswoche. Verkaufsdruck gab es am Freitag bei den Aktien der OTP Bank , die 2,1 Prozent verloren. Für die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter ging es um 2,2 Prozent bergab. Die Papiere des Mineralölkonzerns MOL verloren 1,2 Prozent.