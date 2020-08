NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial macht am Freitag einen weiteren Schritt zu seinem Niveau vor dem Corona-Crash. Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Dow Jones Industrial nochmals um 0,31 Prozent auf 28 581,11 Zähler zu. Damit winkt ihm ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent. Im Jahresverlauf liegt er neuerdings wieder im Plus.

Anders als zuletzt entwickelten sich der Dow und die Technologiewerte am Freitag im Gleichschritt. Der von letzteren geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,34 Prozent auf 11 967,03 Punkte zu. Ein weiterer Rekord über der Marke von 12 000 Punkten gelang ihm aber nicht. Die prozentuale Veränderung des S&P 500 lag am Freitag mit 3494,93 Punkten auf Augenhöhe mit dem Dow. Auch der marktbreite Index schaffte zunächst keine neue Bestmarke.