Krieg in Berlin?

Doch jetzt? Da ich keine Krankenwagen höre, kann es sich nicht um einen Unfall auf der Autobahn handeln. Es bleibt eigentlich nur eine Lösung, nämlich dass sich das alles um die nachts anreisenden Corona-Demonstranten dreht.

Ich muss allerdings an Vietnam denken. Ich liege in meinem Bett und es hört sich an, als liefe ein Film über den Vietnamkrieg. Und ich nehme mir vor, gleich am Morgen, falls ich noch einmal einschlafe, „The End“ der Doors aufzulegen.

Ich habe keine Ahnung von den anstehenden Demonstrationen und auch keine Meinung dazu. In Berlin grassiert sowieso der Wahnsinn und ich freue mich jeden Tag, in der Peripherie so dicht an der Autobahn zu wohnen, dass ich, wenn ich will, schwupps sofort weg bin.

Interessant ist an dieser Sache jedoch, wie sich manche Dinge zusammenbasteln. Ich schreibe mittlerweile seit 35 Jahren Tagebuch und habe gerade mit einem orangefarbenen angefangen. Und weil es das noch nie gab, habe ich darin euphorisch die „orangene Phase“ ausgerufen und damit viel Gutes verbunden.

Da es mir in den letzten Tagen jedoch nicht so gut ging, habe ich dort schließlich hineingeschrieben, vielleicht alles falsch angepackt zu haben und nach „Agent orange“ gegriffen zu haben. Und dann auch noch heute Nacht die Vietnam-Hubschrauber. Das ist schon skurril.

Eigentlich hatte ich jedoch eine ganz andere Kolumne vorbereitet, und die liegt gar nicht so weit entfernt davon:

Die vorläufige Republik

In der letzten Woche habe ich einen neuen Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2018 bekommen. Er ist vom 21. August und nach § 165 der Abgabenordnung vorläufig. Er ersetzt den Einkommensteuerbescheid für 2018 vom 25. Juni dieses Jahres, der ebenfalls vorläufig gewesen ist.

Wenn ich nicht wüsste, dass mir hier niemand einen dummen Streich spielt, würde ich genau daran glauben.

Von dem Kleingedruckten über vier Seiten verstehe ich kaum etwas. Ich sehe aber, dass die Vorläufigkeit unter anderem auf der noch nicht gefallenen Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags von 1995 beruht sowie auf der ebenfalls noch höchstrichterlich ausstehenden über die Höhe des Zinssatzes für verspätete Zahlungen.