Biontech, Nel Asa – und jetzt Apple?

Liebe Leser, wenn die Euphorie zu groß wird, dann muss man bei Einzelaktien den Verstand einschalten. Ihr erinnert Euch an unsere vehemente Warnung, als Biontech zweimal versuchte, die 100 zu knacken, aber alle Sentiments feuerrot waren. So sieht es bei Apple jetzt aus, so sah es vor langer Zeit einmal bei Nel Asa und Nikola aus und auch Tesla ist auf diesem Level jetzt. Doch auch der große Sentimentbereich in den USA zeigt soviel Gier wie zuletzt im Januar. Höchst bedenklich. Deshalb unser Job mit Euch auch an unserem Trainingstag Advanced im September – wie steuere ich ein Depot, wenn der Markt heiß läuft? Wie sichere ich ab?Welche Produkte sind richtig, warum sind Optionsscheine nicht immer gut, welchen Hebel nehme ich, welche Positionsgröße, wie identifiziere ich Chancen und Risiken und wie agiere ich anders als die große Masse, nämlich intelligent antizyklisch. Auf www.feingold-academy.com haben wir Euch die Trainingstage zusammengefasst. Dazu natürlich alles mehrmals täglich per mail, Video, Audio mit unserem professionellen Research für Euch, das sonst nur Profi-Investoren vorbehalten ist. Überzeugen Sie / Ihr Euch gerne selbst – hier im Börsendienst.