Ein mögliches Ende für die Kursrally

Denn während die Arbeitslosigkeit in den USA derzeit noch zweistellige Prozentwerte aufweist und sich wöchentlich rund 1 Millionen Menschen arbeitslos melden (siehe vorgestrige Börse-Intern ), ist die Inflationsrate bereits deutlich angestiegen. Die Kernrate war zuletzt von 1,2 % im Juni auf 1,6 % im Juli gestiegen und näherte sich mit großen Schritten dem Ziel der Federal Reserve von 2 %. Dazu noch einmal die Grafik aus der Börse-Intern vom 13. August :

Ohne eine Anpassung der geldpolitischen Strategie hätten die Währungshüter womöglich schon in einigen Monaten gegensteuern müssen, um ein Überschießen der Inflation zu verhindern. Und das dann wohl zu einer Zeit, in der in den USA noch längst keine Vollbeschäftigung erreicht, sondern die Arbeitslosigkeit vielmehr noch sehr hoch ist. Nun aber kann die Notenbank ihre Geldschleusen weit offen halten, auch wenn die Inflation deutlich über 2 % steigt.

Eine höhere Inflation hält die Realrenditen niedrig

Vorteil dieses Strategiewechsels ist auch, dass die Realrenditen niedrig bleiben werden. Denn neben der Inflation sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen – und damit haben auch die Renditen am Anleihemarkt angezogen. Nach einem kurzen Rücksetzer strebt zum Beispiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder nach oben (siehe grüne Markierung im folgenden Chart).

Vorgestern wurde mit 0,72 % sogar schon ein neues Bewegungshoch erreicht (was in dem Chart, der die Rendite aktuell nur bis zum 26. August abbildet, noch nicht ersichtlich ist). Wäre die Inflation nun durch die Geldpolitik der Notenbank weiterhin bei 2 % „gedeckelt“, würden die Realrenditen, also die nominalen Renditen abzüglich der Inflation, mit weiter steigenden Renditen weiter anziehen. Und das könnte den Wirtschaftsaufschwung bremsen.