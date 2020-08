Anleger-Tipp: BioNTech ist vielleicht der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen die Pandemie. Wir haben das Unternehmen und die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse für Sie in einer Sonderstudie zusammengefasst. Die Resultate können Sie hier nachlesen. Angesichts der herausragenden Chancen, haben wir uns entschlossen, diesen Sonderreport an diesem Wochenende kostenlos anzubieten. Einfach hier klicken.

Bei BioNTech gab es in den vergangenen Tagen beinahe ausschließlich positive Schlagzeilen zu vermelden. Die beiden Impfstoffe bnt162b1 und bnt162b2 werden von den Referenzgruppen sehr gut aufgenommen, sodass hier in Kürze mit validen Testergebnissen zu rechnen ist. Außerdem konnte BioNTech den Eintritt in einen weiteren Mega-Markt vermelden.

BioNTech arbeitet mit dem US-Giganten Pfizer sowie Fosun Pharma aus Shanghai gemeinsam an einem Wirkstoff gegen das Virus. Doch neben Synergieeffekten bei Forschung & Entwicklung ebnen die beiden Partner auch den Weg in die wohl größten Absatzmärkte. So konnte BioNTech bereits Lieferverträge mit den USA und Kanada über 200 Millionen Impfstoffdosen abschließen.

Über Fosun Pharma gelang jetzt auch der Eintritt in den fernöstlichen Markt. So haben Macao und HongKong erste Impfstoffdosen geordert. Sollten die Impfstoffe also die Zulassung erhalten, die im Oktober beantragt werden soll, sind die ersten Umsätze also quasi schon im Sack.

