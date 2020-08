Die Aktie des kanadischen Platzhirsches gerät auf der Unterseite zunehmend in Bedrängnis. Das Ganze erinnert mehr denn je an einen Ritt auf der Rasierklinge.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Eine positive Reaktion auf die Zahlen wäre aus charttechnischer Sicht höchst willkommen gewesen, hätte sich das Chartbild dann womöglich geklärt. So aber ist es weiterhin als ambivalent einzustufen. Die Aktie bewegt sich bereits seit geraumer Zeit in einer Range von 22,0 CAD auf der Unterseite und 25,0 CAD auf der Oberseite. Ende Juli / Anfang August gab es zwar durchaus vielversprechende Versuche, die Oberseite der Handelsspanne aufzubrechen, doch letztendlich blieb diesen Vorstößen der nachhaltige Erfolg versagt. Und so bleibt es bei der seit längerer Zeit bekannten Ausgangslage: Ein signifikanter Ausbruch über die 25,0 CAD würde das Chartbild aufhellen und den Weg in Richtung 30+ ebnen. Taucht die Aktie hingegen unter die 22,0 CAD ab, könnte es noch einmal eng werden. Sollte es dann sogar unter die 18,2 CAD gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.“

In den letzten Handelstagen waren Vorstöße auf der Oberseite quasi nicht existent. Stattdessen geriet der wichtige Unterstützungsbereich 22,0 / 21,5 CAD immer mehr unter Druck. Eine Schrecksekunde gab es bereits zu überstehen, als der Aktienkurs in Richtung 21,0 CAD abtauchte und sich damit die Tür in Richtung 18,2 CAD öffnete. Um beim Bild zu bleiben: Der Aktie gelang es immerhin zunächst, diese Tür wieder zu schließen (zumindest vorerst).

In der aktuellen charttechnischen Konstellation ist ein signifikanter Rücksetzer in Richtung 18,2 CAD weiterhin nicht auszuschließen und sollte vor dem Hintergrund der allgemein schwachen Verfassung des Sektors auch mit einkalkuliert werden. Eine deutliche Entspannung würde es aus unserer Sicht erst mit der Rückeroberung der Marke von 25,0 CAD geben.