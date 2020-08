ING? Comdirect? Wer ist der beste Broker?

Liebe Leser, unser Brokervergleich läuft auf vollen Touren und die Teilnehmer bei unseren Trainingstagen kommen als erster in den Genuss der vollen Auswertung. Das ist nicht ganz unwichtig, denn beispielsweise bei 50 Trades im Jahr – durchaus eine realistische Größe – zeigen wir auf, wie man statt 10 Euro pro Trade die Kosten auf 0 Euro drückt. Macht eine Ersparnis über den Broker von 500 Euro. Unser gesamter Trainingstag kostet nur 50% dessen, also könnte man sagen, dass er sich schon allein deshalb lohnt. Allerdings ist die Brokerauswahl natürlich nur ein kleiner Aspekt am Trainingstag, den Brokervergleich bekommen unsere Abonnenten auch jede zweite Woche im Börsendienst. Soviel sei schon einmal verraten – den größten Sprung 2020 hat der Smartbroker gemacht und ING, Trade Republic oder Flatex können da nicht mithalten. Alles Weitere dazu dann im persönlichen Training oder im Brief.