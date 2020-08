Die Börsen haben das V geschafft, Rekorde allenthalben winken von den Index-Anzeigetafeln. Gesund ist das nicht, wie die Marktteilnehmer wissen. Und weil Aktien jetzt schon wieder teuer scheinen, kommen wieder die sogenannten Spezialitäten in Mode. Ein Fehler.

Die Aktienkurse waren nach den Pandemie-Lockdowns weltweit in den Keller gerauscht. Manches war übertrieben, manches gerechtfertigt. Wer seine Hausaufgaben gemacht und zukunftsträchtige oder widerstandsfähige Geschäftsmodelle gefunden hatte, konnte sich über den schnellen Wiederaufstieg freuen. Doch auch der ganz breite Markt wurde von der unglaublichen Liquiditätsflut nach oben getrieben. Und dort wird die Luft bekanntlich dünner.

Viele etwa der Tech-Firmen sind extrem teuer, so gut ihr Geschäftsmodell auch in die Landschaft passt. Und auch manche der Mitläufer, der Firmen, deren Aktienkurse jetzt im Sog der großen Erholung stiegen, sind teuer. Zu teuer in vielen Fällen. Schon ohne Pandemie liefen manche Geschäfte nicht wie gewünscht. Hier hat die Pandemie einen sanften Schleier über die Fehler und Versäumnisse manches Managements gelegt. Gutes Research könnte diesen Schleier beiseite schieben. Aber das ist heute wenig gefragt, wenn doch mit Staatsmilliarden die Kurse getrieben werden.