Das Jahr 2020 soviel ist jetzt schon sicher wird als das Corona-Jahr seinen Platz in den Geschichtsbüchern finden. Das Virus hinterlässt bleibende Spuren. Vieles hat sich durch Covid-19 verändert und so manches wird sicherlich auch bestehen bleiben, wenn das Virus irgendwann hoffentlich verschwunden oder harmlos ist. Homeoffice wird in vielen Bereichen sicherlich erhalten bleiben, Hygienegewohnheiten haben sich verbessert und viele Deutsche entdecken ihre neue Lust am Risiko und haben ihr Sparverhalten geändert. Gerade junge Menschen zeigen sich überraschend offen für die Anlage in Aktien und Fonds. Experten sprechen schon von einer „Generation Sparplan“.

Im ersten Quartal haben die Finanzmärkte durch das Virus einen historischen Einbruch erlitten. Trotz dieser bedrohlichen Ausgangslage haben Anleger in Deutschland so viele Aktien erworben wie seit mehr als einer Dekade nicht mehr. Im gesamten ersten Halbjahr kam es zu einem Boom im Wertpapierhandel. Die großen Banken meldeten Rekord-Umsätze an den Börsen. Auch die Neueröffnungen von Depots erreichten bei vielen Instituten Rekordwerte. Diese neue Aktienliebe der Deutschen überrascht und ist derzeit in Europa einzigartig. Die europäischen Nachbarn waren in gleichen Zeitraum wesentlich zurückhaltender. Allerdings ist dort die Quote der Aktienbesitzer auch generell höher. Eine Finanz-Revolution?