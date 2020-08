Der Kakaopreis ist in den letzten Tagen „erwacht“. Mit dem deutlichen Preisanstieg hat sich das Chartbild zudem weiter aufgehellt. Die aktuelle Konstellation offeriert durchaus weiteres Aufwärtspotential…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung an dieser überschrieben wir am 27.08. noch mit „Kakao - Es bleibt zäh!“. Darin hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit hatte die Handelsspanne zwischen 2.200 US-Dollar bis 2.500 US-Dollar zunächst Bestand. Anfang Juli erlitt der Kakaopreis allerdings einen „Schwächeanfall“ und tauchte unter die 2.200er Marke in Richtung 2.100 US-Dollar ab. Diese Scharte konnte er jedoch schnell auswetzen, indem er eine veritable Zwischenrally lancierte und zügig die Oberseite der Handelsspanne (also den Bereich von 2.500 US-Dollar) in Bedrängnis brachte. Kurzzeitig brach Kakao auch über diese Begrenzung aus, musste nun aber zunächst diesen Vorstoß abbrechen. Das fundamentale Umfeld stellte sich weiterhin als schwierig dar. Die aktuelle Schwäche des US-Dollars dürfte den Kakaopreis derzeit allerdings stützen. Kurzum: Die Seitwärtsbewegung dominierte – von einigen fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen einmal abgesehen - die letzten Wochen und Monate. Da gegenwärtig die Katalysatoren fehlen, muss bis auf Weiteres von einer Fortsetzung der Bewegung ausgegangen werden. Spannend wird es, wenn es wieder über die 2.500 US-Dollar oder aber unter die 2.200 US-Dollar gehen sollte.“

So schnell kann es gehen. Die von uns favorisierte Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ist passé. Kakao brach zum Wochenausklang über die Marke von 2.500 US-Dollar aus. Der Ausbruch erfolgte mit hoher Dynamik. Rasch konnte sich Kakao vom Ausbruchsniveau entfernen. Das frische Kaufsignal könnte Kakao nun bis in den Bereich von 2.700 US-Dollar tragen. Aufgrund der zu beobachtenden Aufwärtsdynamik könnte es aber durchaus noch weitergehen. Vor diesem Hintergrund könnte es zu einem Ausbau der Bewegung in Richtung 2.780 / 2.800 US-Dollar kommen.

Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 2.500 US-Dollar gehen, um das Aufwärtsmomentum nicht doch noch zu gefährden.