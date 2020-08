Mit einem starken Wochenausklang hat sich die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold in eine aussichtsreiche Position für die nächsten Tage manövriert. Macht sich die Aktie zum Sprung bereit?

Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir im 21.08. „Kinross Gold – Vielversprechende Konsolidierung“. Darin hieß es unter anderem „[…] Auf der Oberseite hat der Bereich um 10,0 US-Dollar noch einmal seine Relevanz als Widerstand unter Beweis gestellt. Diese Marke gilt es zu überwinden. Daran führt kein Weg vorbei. Auf der Unterseite sollte man den Bereich 7,66 / 7,85 US-Dollar im Auge behalten. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Diese Konsolidierung läuft zwar noch immer, doch es scheint sich Druck auf der Oberseite aufzubauen. Nach dem (in diesem Jahr virtuellen) Symposium der Notenbanker in Jackson Hole scheint sich die ohnehin bereits gute Ausgangslage für Gold und Silber weiter verbessert zu haben. Gold selbst konnte daraufhin bereits erste Akzente setzen. Einige Produzentenaktien sprangen hingegen deutlicher an. Zu diesen zählt Kinross Gold.

Ein Wochenschluss oberhalb der 9,0 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht noch besser gewesen, doch Börse ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Nachdem zuletzt der Bereich um 8,5 US-Dollar im Fokus stand, verlagerte sich das Handelsgeschehen in der zweiten Wochenhälfte in Richtung 9,0 US-Dollar. Die Aktie konnte hierbei bereits den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen und sich so etwas Luft verschaffen.

Der Auftakt zur neuen Handelswoche könnte richtungsweisenden Charakter haben. Ein Ausbruch über 9,0 US-Dollar könnte bereits den Weg in Richtung 10,0 US-Dollar ebnen. Im Idealfall halten nun bereits die 8,5 US-Dollar etwaigen Rücksetzern stand. In jedem Fall sollte es in der aktuellen Konstellation nicht mehr unter die 7,66 / 7,85 US-Dollar gehen.