Dass dieser Prozess nicht so einfach werden würde, stellte sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 24.08. heraus. Seitdem ist die Aktie aber noch weiter unter Druck geraten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der starke Rücksetzer führte auch zum Unterschreiten der 200-Tage-Linie und zum Unterschreiten der Unterstützung bei 110,0 US-Dollar. Aktuell läuft aber ein Versuch, im Bereich 110 / 100 US-Dollar einen Boden zu finden. Erholungsversuche als Reaktion auf den starken Rücksetzer blieben bislang aus. Dieser Aspekt mahnt zur Vorsicht. Auf der Unterseite steht nun der Bereich 100 / 96 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite muss es das erklärte Ziel sein, die Zone 118 / 120 US-Dollar zügig zurückzuerobern. Bereits ein Comeback oberhalb von 110 US-Dollar würde zu einer ersten Entspannung führen.“



In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen weiter in Richtung der „heißen“ Zone; also in Richtung 100 / 96 US-Dollar. Damit kommt dem Verlauf der nächsten Handelstage eine große Bedeutung zu.

Ein ernsthafter Test der Zone 110 / 96 US-Dollar sollte nicht überraschen. Sollte es unter die 96 US-Dollar gehen, würden die 90,0 US-Dollar als nächste Unterstützung warten. Auf der Oberseite bleibt es dabei. Ein Comeback oberhalb von 110,0 US-Dollar würde die charttechnische Lage entspannen…