Mit dem neuen Deutschland Nachhaltigkeits Express-Zertifikat werden Anleger bereits bei einem geringfügigen Kursanstieg des Nachhaltigkeitsindex eine Jahresbruttorendite von 5,25 Prozent erzielen.

In den vergangenen Jahren gewann das Thema „Nachhaltigkeit“ bei einer beträchtlichen Anzahl von Anlegern stark an Bedeutung. Allerdings ist für Privatanleger die Suche nach Aktien, die diesem Thema entsprechen, nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dem Nachhaltigskeitsthema entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Als Basiswert für das neue RCB-Nachhaltigkeits Express-Zertifikat fungiert der DAX® 50 ESG (PR) EUR Index (ISIN: DE000A0S3E04). Dieser Index enthält die 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Aktienmarkt, die die Aufnahmekriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen. Unternehmen der Branchen Waffen, Tabakproduktion, Kraftwerkskohle und Kernenergie werden nicht in den Index aufgenommen.