Das US-Verbrauchervertrauen ging im August zurück, da der Indikator des Conference Board auf 84,8 Punkte fiel.

31.08.2020 - Das US-Verbrauchervertrauen ging im August zurück, da der Indikator des Conference Board auf 84,8 Punkte fiel. Dies ist der niedrigste Stand seit 2014 und liegt deutlich unter dem erwarteten Anstieg auf 93,0. Der Stillstand in Washington bezüglich eines neuen Fiskalpakets scheint den Konsumausblick zu beeinträchtigen, was nur allzu verständlich ist, da die Finanzhilfen und höheren Leistungen der Arbeitslosenversicherung dieses Jahr eine so entscheidende Rolle für die Einkommenssicherung gespielt haben...



