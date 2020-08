Polen: Das umstrittene Erbe der Solidarność

Für viele Polen ist der August ein besonderer Monat, ist er doch gleich mit mehreren denkwürdigen Jahrestagen gespickt. Am 1. August wird alljährlich des Warschauer Aufstands gedacht, am 15. August 2020 feierten wir das 100. Jubiläum des Sieges über die Rote Armee und am kommenden Sonntag steht schließlich der 40. Jahrestag der Entstehung der „Solidarność“

Ein Beitrag von Wojciech Osiński.