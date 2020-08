Buffet ist einer der reichsten Männer der Welt, gilt aber als bescheiden und hat den allergrößten Teil des Milliardenvermögens in wohltätige Stiftungen und Einrichtungen eingebracht. Der wichtigste von Buffets Investmentgrundsätzen sei anlässlich seines Geburtstages in Erinnerung gerufen: Kaufe nur Unternehmen, deren Geschäft du auch verstehst. Und auch die zweitberühmteste Buffett-Weisheit hat es in sich: „Ich

Der Beitrag Buffets Geburtstag und ein möglicherweise stürmischer Börsenherbst erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.