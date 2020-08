FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt glänzende Stimmung an der deutschen Börse wird sich in der neuen Wochen dem ein oder anderen Lackmustest unterziehen müssen. Zahlreiche wichtige Konjunkturdaten stehen auf der Agenda, die die Anleger auf Zeichen einer fortgesetzten Wirtschaftserholung abklopfen werden. Denn: In die Kurse ist schon viel eingepreist. Angesichts der Erholungsrally der vergangenen Monate hat der Leitindex Dax die Corona-bedingte Kursdelle mittlerweile fast vollständig ausgebügelt - selbst das im Februar noch erreichte Rekordhoch bei gut 13 795 Punkten liegt in nicht weiter Ferne.

Aktuell zumindest bereitet das Virus mit den sechs Buchstaben keine allzu großen Sorgen und auch die Konjunktur scheint wieder Tritt zu fassen. Allerdings stehen in den nächsten Tagen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsnachrichten auf der Agenda; sollte es hier zu negativen Überraschungen kommen, könnten die Anleger statt des erhoffen Indian Summer doch eher frühe Herbststürme erleben.