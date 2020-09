---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG



31. August 2020

SIG Combibloc Group ("SIG")



Änderungen im Management



SIG hat heute angekündigt, dass sich Markus Boehm, Chief Market Officer und Mitglied des Group Executive Board, im Zusammenhang mit bevorstehenden organisatorischen Änderungen entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Gewisse Aufgaben des Chief Market Officer werden die Leiter der Regionen Europa, Asien-Pazifik und Americas übernehmen, die übrigen werden auf andere Mitglieder des Group Executive Board verteilt. Ian Wood, derzeit Chief Supply Chain Officer, wird neu Chief Technology Officer und zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben, auch die weltweite Verantwortung für Technologie sowie Forschung und Entwicklung (F&E) übernehmen. Samuel Sigrist, Chief Financial Officer, wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben auch die Gesamtverantwortung für Commercial Operations übernehmen, einschliesslich Investitionen in Abfüllanlagen und Preisgestaltung. Damit wird die Zahl der Mitglieder des Group Executive Board von sieben auf sechs reduziert. Diese Änderungen treten am 1. September 2020 in Kraft.



Unabhängig davon hat sich Martin Herrenbrück, President & General Manager Europe, entschieden, ausserhalb von SIG eine neue Aufgabe zu übernehmen. Er wird das Unternehmen per Ende Jahr verlassen. Seine Nachfolge wird zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben.



Rolf Stangl, CEO von SIG, sagte: «Ich möchte Markus und Martin ganz herzlich für ihren grossen Beitrag zum Erfolg von SIG über viele Jahre danken. Markus hat viele wichtige Innovationen vorangetrieben, darunter combismile, das jetzt weltweit mit grossem Erfolg eingeführt wird. Er hat auch die Nachhaltigkeit von Verpackungen auf ein neues Niveau gehoben, unter anderem mit dem vor Kurzem lancierten SIGNATURE PACK. Unter Martins Führung haben wir in Europa Marktanteile gewonnen und sind dieser Region auf den Wachstumspfad zurückgekehrt.