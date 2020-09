Polyphor und Fosun Pharma geben exklusive Lizenzvereinbarung für Balixafortide in China bekannt

- Fosun Pharma soll die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung von Balixafortide bei metastasierendem Brustkrebs und möglicherweise anderen Krebsarten in China voranbringen

- Polyphor erhält eine Vorauszahlung von USD 15 Mio. und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen für erreichte Schritte in der Entwicklung von bis zu USD 19 Mio., auf verkaufsbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu USD 148 Millionen sowie auf Lizenzgebühren auf Verkäufe



Polyphor AG (SIX: POLN) und Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd., vertreten durch ihre Schweizer Tochtergesellschaft Fosun Pharmaceutical AG, gaben heute bekannt, dass sie einen exklusiven Lizenzvertrag für Balixafortide in China abgeschlossen haben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Polyphor und Fosun Pharma Balixafortide für den chinesischen Markt entwickeln und vermarkten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Indikation für metastasierten Brustkrebs liegt. Die Prognosen gehen davon aus, dass China weltweit der zweitgrößte Markt für Brustkrebsbehandlungen sein wird. Beide Unternehmen werden gemeinsam weitere Krebsindikationen und Kombinationstherapien evaluieren. Polyphor behält alle Rechte an Balixafortide ausserhalb Chinas.

Als Teil der Vereinbarung erhält Polyphor eine Vorauszahlung von USD 15 Mio., hat Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen für erreichte Schritte in der Entwicklung von bis zu USD 19 Mio., auf verkaufsbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu USD 148 Mio. sowie auf zusätzliche Lizenzgebühren auf Verkäufe. Die vereinbarten Lizenzgebühren beginnen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und steigen bis in den mittleren Zehnerbereich, basierend auf dem in China erzielten Nettoumsatz.