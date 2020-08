FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter um die Marke von 1,19 US-Dollar herum notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,19 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1915 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften die Anleger Inflationsdaten aus großen Euroländern in den Blick nehmen. Es werden Daten aus Deutschland, Italien und Spanien erwartet. An dem grundsätzlichen Bild schwacher Preissteigerungen dürfte sich nur wenig ändern. Wichtige Gründe dafür sind die relativ niedrigen Energiepreise und die wirtschaftlichen Bremsspuren der Corona-Pandemie./bgf/mis