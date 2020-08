Die Deutsche Post gehört zu den Profiteuren der Pandemie, aber auch der Erholungsphase danach. Die Paketflut aus dem Onlinehandel und gestiegene Erträge des internationalen Frachtgeschäfts trugen maßgeblich dazu bei, dass das EBIT im abgelaufenen Quartal mit 943 Millionen Euro um knapp 30 Prozent höher ausfiel als im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Analysehaus Bernstein sieht die Deutsche Post auf „Outperform“ bei 45 Euro, nachdem die Kapazitäten in der Luftfracht auf Jahre hinaus knapp bleiben werden und der Logistikriese dadurch höhere Margen erreichen kann. CEO Frank Appel zeigte sich daher auch zuversichtlich, dass die Deutsche Post gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.

.

Zum Chart

.

Nachdem das Papier ein Beta von 1,02 aufweist, verlief der Corona-Sell-Off nahezu im selben Ausmaß wie bei der Benchmark DAX. In der darauf folgenden Erholung konnte sich die Aktie aber von der Benchmark absetzen und diese mit Stand 31. August um über 20 Prozentpunkte übertreffen. Die Deutsche Post operiert als Folge des Onlinebooms in einem Wachstumsmarkt und weist beim geplanten Gewinn fürs Jahr 2022 ein erwartetes KGV von 15 auf. Begreift man die Deutsche Post als Wachstumswert, erscheint die Aktie als günstig bewertet. Trotzdem korrigierte der Kurs am vergangenen Freitag bei Erreichen der Zone rund um das All Time High um 3,12 % auf 38,24 Euro. Hier haben die Marktteilnehmer aufgrund des starken Kursanstieges im August 2020 Gewinne mitgenommen. Der Aufwärtstrend bleibt aber noch intakt und das Erreichen des All Time Highs aus Anfang 2018 ist bei anhaltendem Momentum eine Frage Wochen. Sollten die Analysten vom US-Analysehauses Bernstein Research recht behalten, ist ein Ziel bei 45 Euro auch in Reichweite.