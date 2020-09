---------------------------------------------------------------------------

ISRA VISION AG: Drittes Quartal 2019/2020 - COVID-19-Pandemie belastet Quartalszahlen weiterhin



COVID-19-Pandemie: Herausforderungen für ISRA in den ersten 9 Monaten; Umsatz und Ergebnis bleiben unter Vorjahr



- Umsatz bei 89,8 Millionen Euro, minus 19 % (Q3-YTD 18/19: 110,6 Millionen Euro)



- Ergebnismargen im Fokus:



(In diesem Dokument sind EBITDA-, EBIT- und EBT-Werte - sofern nicht anders vermerkt - um einmalige Transaktionskosten bereinigt)



- EBITDA-Marge bei 31 % zum Umsatz und 26 % zur Gesamtleistung (Q3-YTD 18/19: 35 % bzw. 31 %)



- EBIT-Marge bei 13 % zum Umsatz und 11 % zur Gesamtleistung (Q3-YTD 18/19: 22 % bzw. 20 %)



- EBT-Marge bei 13 % zum Umsatz und 11 % zur Gesamtleistung (Q3-YTD 18/19: 22 % bzw. 20 %)



- Gross-Marge bei 63 % zur Gesamtleistung (Q3-YTD 18/19: 62%) und 56 % zum Umsatz (Q3-YTD 18/19: 57 %)



- Operativer Cash-Flow erhöht sich im Vergleich zu Q2 19/20 auf 12,8 Millionen Euro (Q2 19/20: 2,8 Millionen Euro)



- Maßnahmen zur Kostenoptimierung sind effizient



- Auftragsbestand von aktuell 82 Millionen Euro brutto (Vj.: 93 Millionen Euro brutto)



- ISRA und Atlas Copco: Alle Genehmigungen erteilt,

Verschmelzungs-Squeeze-out angekündigt



- Wachstumsprognose aufgrund geringer Auftragseingangsdynamik weiterhin schwierig; Trendwende frühestens gegen Mitte des Geschäftsjahres 2020/2021 erwartet



ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - eines der globalen Top-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektion und für 3D Machine Vision Anwendungen, veröffentlicht am 31. August 2020 seine Quartalszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020. Die COVID-19-Pandemie beeinflusst die Weltwirtschaft weiterhin signifikant, was sich auch in ISRAs Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2019/2020 zeigt. Das Unternehmen verbucht im Berichtszeitraum einen Umsatz von 89,8 Millionen Euro (Q3-YTD 18/19: 110,6 Millionen Euro), ein Rückgang von knapp 19 Prozent im Vergleich zu den starken Vorjahreszahlen. Das EBT in Höhe von 11,7 Millionen Euro (Q3-YTD 18/19: 24,5 Millionen Euro) spiegelt ebenfalls die momentan schwierige konjunkturelle Lage der gesamten Branche wider.