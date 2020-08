Massiver Umsatz- und Gewinnsprung

Nach sensationellen Q2-Zahlen wird die Prognose massiv erhöht!

Unterbewertung im Multimilliardenmarkt Online-Gaming

liefert Megachance für Investoren!

BREAKING NEWS: Q2-Zahlen belegen massives Wachstum!

da haben wir scheinbar mal wieder einen goldrichtigen Riecher gehabt. Erst letzte Woche machten wir Sie bei unserem Gaming-Favoriten Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) darauf aufmerksam, dass in Kürze Q2 Zahlen anstehen werden mit dem Hinweis, dass diese die bereits beeindruckenden Q1 Zahlen nochmals in den Schatten stellen könnten. Und genau so ist es nun eingetroffen!

Dem Unternehmen blieb vor dem Hintergrund der vermeldeten Zahlen nichts anderes übrig, als die Jahresprognose deutlich zu erhöhen! Und das wird unseres Erachtens bei Weitem nicht die letzte Prognoseerhöhung sein!

Handeln Sie schnell, bevor sich die Zahlen unter den Anlegern rumsprechen und das nächste Kursfeuerwerk ansteht! Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang nur die Kursverläufe anderer Gaming Aktien wie Endor und Guillemot an und Sie wissen, was Investoren hier noch erwarten können!

Unsere Sichtweise, dass Firmen, die im Milliardenmarkt Online-Gaming aktiv sind, sich durch exzellente Margen und massiv wachsende Nutzerzahlen auszeichnen, wurde voll und ganz bestätigt.

Die Corona-Pandemie hat dem Sektor einen zusätzlichen Push geben! Aufgrund der grotesken Unterbewertung im Vergleich zur Peergroup stellt die Bragg Gaming Group für uns die nächste Multibagger-Chance dar, hier ist noch reichlich Platz für weitere Performance!

Q2-Zahlen weisen rasantes Umsatz- und Gewinnwachstum aus!

Drastische Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr 2020!

Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) erzielte im 2. Quartal ein sensationelles Umsatzwachstum von 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erzielte ein bereinigtes EBITDA von 1,8 Mio. € (2,8 Mio. C $) gegenüber einem Verlust von 0,3 Mio. € (0,5 Mio. CAD) Verlust für den gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Wie man sieht, greift die Skalierung hier bereits auf einem noch vergleichsweise geringen Umsatzniveau. Die Firma steht erst ganz am Anfang! Sie können sich selbst ausrechnen, wie die Gewinne bei weiterem Umsatzwachstum aussehen werden.

Die Highlights im 2. Quartal für Sie kurz zusammengefasst

Konzernumsatz von 12,1 Mio. € (18,9 Mio. C $) gegenüber 5,9 Mio. € (9,2 Mio. C $) im zweiten Quartal 2019 und 8,8 Mio. € (13,7 Mio. C $) im ersten Quartal 2020, was einem Wachstum von 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 38 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht

Konzernbereinigtes EBITDA von 1,8 Mio. € (2,8 Mio. C $), was einen deutlichen Sprung sowohl gegenüber einem Verlust von 0,3 Mio. € (0,5 Mio. C $) im Vorjahr als auch einem Gewinn von 0,7 Mio. € (1,1 Mio. C $) im ersten Quartal 2020 bedeutet

Erfolgreicher Start mehrerer neuer Betreiber, darunter MaxEnt, SuperBet und Candlebets

Verminderte Abhängigkeit von deutschen Betreibern mit Schleswig-Holstein-Lizenzen; Dieser Umsatz verringerte sich auf 28 Prozent des Gesamtumsatzes gegenüber 47 Prozent im zweiten Quartal 2019, was den zugrunde liegenden Erfolg der Diversifizierungsbemühungen und internationalen Wachstumsinitiativen des Konzerns zeigt

Erfolgreicher Erhalt der führenden internationalen ISO / IEC 27001-Zertifizierun; die Zertifizierung ermöglicht es ORYX Gaming, seine globale Expansion in regulierte Märkte fortzusetzen und sein umfangreiches Content-Portfolio noch intensiver Betreiberpartnern zur Verfügung zu stellen.

Paul Pathak, Vorsitzender des Verwaltungsrates, kommentiert die bombastischen Zahlen wie folgt:

"Wir sind äußerst zufrieden mit den erheblichen Fortschritten, die wir im Jahr 2020 bisher erzielt haben. Wir haben ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum erzielt und große Fortschritte bei der Diversifizierung unserer Umsätze und der Erreichung neuer Zielgruppen erzielt. Unser Eintritt in den aufstrebenden US-Glücksspielmarkt Anfang dieses Jahres hat uns eine Grundlage gegeben, auf der wir unsere Präsenz ausbauen können! Wir prüfen eine Reihe vielversprechender Wachstumschancen. Wir bauen unsere Präsenz auch in neuen Märkten aus, einschließlich Osteuropa und Lateinamerika."

Auch Umsatz-Prognose drastisch erhöht: Weitere 50%-Steigerung erwartet

Wenn man denkt, besser kann es doch gar nicht laufen, kommt Bragg Gaming zudem noch mit einer Prognoseerhöhung um die Ecke, die sich gewaschen hat!

Bragg erwartet nun Umsätze in einer Range von 38 bis 40 Mio. Euro von ehemals 30-35 Mio. Euro. Das ist Wahnsinn und entspräche einem Wachstum von 50% gegenüber dem Vorjahr.

Wir glauben jedoch, dass selbst diese Guidance noch zu niedrig ist und die Prognose abermals erhöht werden dürfte. Kommen Sie dem zuvor und positionieren Sie sich in der Aktie, um in den vollen Genuss möglicher Kurssteigerungen mit Ansage zu kommen!

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12875807-bragg-gaming-group ...

Das WHO-IS-WHO der Online-Gaming Branche zählt bereits zu den Kunden von Bragg Gaming

Die operative Kernbeteiligung von Bragg Gaming (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG)ist Oryx Gaming, die im Dezember 2018 für rund 51 Millionen CAD erworben wurde.

Dabei handelt es sich um einen schnellwachsenden B2B Plattformanbieter für Online-Gaming. Das ständig wachsende Portfolio an Gaming-Produkten umfasst dabei Casino- und Slotspiele, Sportwetten, Live-Dealer Spiele, virtuelle Sportarten und Lotterien, die nahtlos in die Plattformen integriert sind und für Desktop- & Mobileversionen optimiert werden.

Neben hauseigenen Produkten fungiert Oryx auch als Aggregator für über 80 Spiele-Anbieter mit mehr als 8000 Spielen, die es unter seinem Dach vereint u.a. Gamomat, Golden Hero, Kalamba und GivMe Games.

Riesige Kundenliste lässt das gewaltige Potential schon erahnen

Die Big Player schauen sicher nicht mehr lange zu!

Die Kundenliste von Oryx Gaming ist mehr als beeindruckend, wie Sie der nachfolgenden Grafik entnehmen können. Dazu gehören u.a. Mr. Green, Online Casino Deutschland, Vera & John, Tipico und mybet, um nur einige zu nennen. Diese großen Player im Online-Gaming Markt dürften Ihnen aus Fernseh- und Online-Werbung sicherlich bekannt sein!

Quelle: Oryx Gaming

Die Strategie von Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) ist es, das B2B-Geschäft von Oryx sowohl organisch als auch anorganisch durch die Akquisition komplementärer Unternehmen zu erweitern.

Deutschland nach wie vor als gewaltiger Umsatzbringer

Der Hauptmarkt von Oryx war bis dato Deutschland mit fast 50% des Umsatzes!

Diese Abhängigkeit konnte man in Q2 erfolgreich verringern und sich breiter aufstellen! Zukünftiges Wachstum verspricht man sich jedoch auch in Spanien als hoch regulierter europäischer Markt sowie dem weltweit größten Gaming Markt USA, auch um die Abhängigkeit vom deutschen Markt zu reduzieren.

Noch zum Ende des 1. Quartals gelang Oryx ein weitere Coup, denn es wurde LOTTOLAND als Kunde gewonnen, zugleich der weltweit größte Online-Lotto-Wettanbieter, der seinen Kunden neben Lotterie-, Rubbelkarten- und Instant Win-Produkten ein breites Casino-Produktportfolio anbietet. Im Rahmen der Partnerschaft erhält Lottoland nahtlosen Zugriff auf eine Bibliothek mit mehr als 8.000 Spielen von über 80 Premium-Anbietern.

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://oryxgaming.com/oryx-gaming-live-with-lottoland/

Lassen Sie sich die Aussage des CEOs von Lottoland im Rahmen der Bekanntgabe des Deals bitte auf der Zunge zergehen:

"ORYX bietet nicht nur eine beeindruckende Content-Bibliothek, sondern auch umfassendes Fachwissen und fortschrittliche Marketing-Tools wie Werbeaktionen, Bestenlisten, Turniere und Jackpots an."

Das ist nichts anderes als ein Ritterschlag für Bragg Gaming und zugleich ein Türöffner für weitere große Deals!!!

Markteinstieg in die USA eröffnet massives zusätzliches Potenzial

Der weltweite Online-Gaming Markt ist mit Wachstumsraten von 10% p.a. in den letzten 10 Jahren auf mittlerweile über 57 Milliarden USD (siehe Grafik in GBP) gewachsen und dieses Wachstum wird sich fortsetzen.

Einen zusätzlichen Megapush und Sonderkonjunktur hat das Geschäft durch die aktuelle Covid-19 Krise erfahren, denn wie Sie sich unschwer vorstellen können, sind rund um den Globus normale Casinos geschlossen (auch Las Vegas ist dicht!), so dass schlichtweg nur noch der Online-Zugang zum Gaming möglich ist!

Quelle: Edison Investment Research

In den USA hat Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) mit der Seneca Gaming Corp, die u.a. 3 normale Casinos in Western New York betreibt, Ende letzten Jahres einen Deal zur Bereitstellung von Casino-Diensten und zur Verwaltung von Spielerkonten eingefädelt, der als Türöffner für den gigantischen US-Markt gilt!

Im Jahr 2018 lag das Marktvolumen des Online Gaming Marktes in den USA noch bei rund 600 Mio. USD. Aufgrund vielversprechender jüngster Regulierungen wird gemäß Schätzungen mittelfristig mit einer Verzehnfachung des Marktvolumens auf rund 6 Mrd. USD gerechnet! (Quelle: Edison Investment Research).

Dramatische Unterbewertung im Peergroup-Vergleich

Der schlafende Riese steht vor einer Neubewertung

Wenn Sie sich nun die erhöhte Guidance für das Geschäftsjahr 2020 mit Umsätzen von 38-40 Mio. Euro und einem EBITDA von 5,2 bis 5,6 Mio. Euro in Erinnerung rufen. Eine Prognose, die wir vor dem Hintergrund der megastarken Halbjahreszahlen immer noch für zu niedrig halten!

Wenn Sie berücksichtigen, dass es sich hauptsächlich um skalierbare und vor allem wiederkehrende Umsätze handelt.

Wenn Sie dazu noch wissen, dass das Unternehmen als Content- und Plattformanbieter keinem Jackpot- oder Wettquotenrisiko unterliegt.

Welchen Wert würden Sie so einem Unternehmen mit dieser außergewöhnlichen und exponierten Marktstellung dann zubilligen? 100 Mio. Euro, 200 Mio. Euro ....?

Ich hoffe Sie sitzen gerade, denn Bragg Gaming wird aktuell unter 30 Mio. Euro bewertet!!! Das entspricht lediglich dem 5-fachen EBITDA Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das ist die Definition von Börsen-Schnäppchen – das sind Value-Aktien!!!

Diese Bewertung entbehrt einfach jeder logischen Grundlage, vor allem wenn man sich die Bewertung in der Vergleichsgruppe anschaut. So werden u.a. die GVC Holding, die Kindred Group und Flutter, welche allesamt Multimilliarden-Konzerne sind, mit 10-fachen EBITDA-Multiples und höher bewertet.

Allein hieraus resultiert für Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) Neubewertung mit mindestens Verdoppler-Chance. Blickt man hingegen bereits auf das kommende Geschäftsjahr, in dem wir felsenfest davon ausgehen, dass sowohl Umsatz als auch Gewinne weiter deutlich ansteigen werden, dann reden wir hier von einem Vervielfacher!

Sollte die spottbillige Bewertung weiterhin Bestand haben, sehen wir hier den Übernahmekandidaten Nummer 1 auf dem Präsentierteller für die Großen der Branche!

Warum Sie die Aktie von Bragg Gaming (WKN: A2PBB6) unbedingt haben müssen, wird aus den Investment-Highlights ersichtlich:

Schnellwachsender B2B Plattformanbieter für Online-Gaming mit ständig wachsendem Portfolio an Gaming-Produkten, u.a. Casino- und Slotspiele, Sportwetten, Live-Dealer Spiele, virtuelle Sportarten und Lotterien

Beeindruckende Kundenliste mit dem Who-is-Who der Online-Gaming Branche

Multimilliardenmarkt und Krisengewinner Online-Gaming

Hochskalierbares Geschäfts- und Einkommensmodell mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze

Kein Jackpot oder Wettquotenrisiko

Riesiges Marktpotenzial in den USA

Optimale rechtliche Rahmenbedingungen im Kernmarkt Deutschland

Dramatische Unterbewertung im Peergroup-Vergleich

Erfahrenes Management-Team rund um den CEO Dominic Mansour (ehemals bei GTECH, Full Tilt und NetPlay!)

Fazit: Ein neuer Gaming-Star ensteht und er verdient bereits Geld!

Für uns stellt Bragg Gaming Group (WKN: A2PBB6, DE: SL4A, CA: BRAG) weiterhin einen absoluten Hidden Champion im stark wachsenden Markt für Online-Gaming dar.

Mindestens genauso beeindruckend wie das Wachstum gegenüber dem Vorjahr ist bei den Q2-Zahlen vor allem das Wachstum gegenüber dem Vorquartal gewesen, welches das gigantische Momentum des Unternehmens unter Beweis stellt.

Es wurde hier der Corona-Turbo gezündet. Vergleichen Sie dies bitte mit der großen Mehrheit aller börsengelisteten Unternehmen, die herbe Umsatzrückgänge und einbrechende Gewinne vermelden!

Bragg Gaming wird mit seinem vergleichsweise risikoarmen (kein Jackpot- oder Wettquotenrisiko!) und hochskalierbaren Geschäftsmodell einer der Hauptprofiteure der derzeitigen sowie zukünftigen Entwicklung in diesem Multimilliardenmarkt sein.

Der signifikante Abschlag zur Peergroup mit riesigem Aufholpotenzial zu adäquaten Bewertungen schreit förmlich danach, dass hier irgendwann ein Großer zuschlägt, sofern diese groteske Fehlbewertung nicht schon in Kürze behoben wird.

Wir können Ihnen nur raten, sich rasch zu positionieren, damit Ihnen der Kurs diesmal nicht erneut davonläuft, denn die nächste Prognoseerhöhung dürfte nur eine Frage der Zeit sein! Nichts ist ärgerlicher, als bei einem Vervielfacher nur an der Seitenlinie zu stehen und anderen beim Geldverdienen zusehen zu müssen!

