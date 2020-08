Deutsche Anleihen starten unbewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag ruhig in die Handelswoche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 175,64 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,41 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern eröffneten die Rentenmärkte stabil.

Zum Wochenstart dürften die Anleger Inflationsdaten aus großen Euroländern in den Blick nehmen. Es werden Daten aus Deutschland, Italien und Spanien erwartet. An dem grundsätzlichen Bild schwacher Preissteigerungen dürfte sich nur wenig ändern. Wichtige Gründe dafür sind die relativ niedrigen Energiepreise und die wirtschaftlichen Bremsspuren der Corona-Pandemie./bgf/stk