TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens bedeutendste Aktienmärkte haben sich zu Wochenbeginn einmal mehr uneinheitlich gezeigt. An der Tokioter Börse, die am Freitag noch unter dem angekündigten Rücktritt von Premierminister Shinzo Abe gelitten hatte, sorgte unter anderem der Einstieg von US-Starinvestor Warren Buffett bei mehreren Unternehmen für gute Stimmung. Dagegen kamen die Kurse in China nach den jüngsten Gewinnen kaum von der Stelle.

In Tokio schloss der Nikkei-225 -Index am Montag mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 23 139,76 Punkten, was einen Monatsgewinn von sechseinhalb Prozent bedeutet. Dabei profitierte der japanische Leitindex nicht nur vom wieder etwas rückläufigen Yen-Kurs, der tendenziell die Produkte des Landes für ausländische Käufer verbilligt, sowie von erfreulichen Daten zur Industrieproduktion des Landes. Für einen Paukenschlag sorgte der Einstieg von Warren Buffett bei mehreren Handelsunternehmen. Er ließ sich neue Beteiligungen an Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co und Sumitomo Corp insgesamt mehr als sechs Milliarden US-Dollar kosten. Deren Aktien legten zwischen vier und über neun Prozent zu.