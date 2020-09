mVISE AG: Veröffentlichung Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr

Die mVISE AG, Düsseldorfer Spezialist für Digitale Transformation und Integration, gibt Konzernzahlen für das erste Halbjahr bekannt. Nach einem guten Start in das Jahr 2020 brachte COVID-19 auch für mVISE eine Reihe von Veränderungen. In der Berichtsperiode stieg der Konzernumsatz dennoch um 4,7 Prozent von 9,8 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR, während sich die Gesamtleistung um 3,7 Prozent von 10,9 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR erhöhte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 0,3 Mio. EUR (H1-2019: 0,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge betrug 3,1 % (H1-2019: 1,3 %). In den ersten sechs Monaten von 2020 verzeichnete mVISE zudem den höchsten Auftragseingang in einem ersten Halbjahr. Das erneute Umsatzwachstum und die gute Entwicklung beim Auftragseingang geht hierbei insbesondere auf die positive Entwicklung im Beratungsbereich zurück.

Operativer Cash Flow deutlich positiv

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit erhöhte sich im Berichtszeitraum deutlich auf 2,5 Mio. EUR (H1 2019: 1,2 Mio. EUR). Getrieben ist diese Verbesserung insbesondere durch den Rückgang der Forderungen aus Lieferung und Leistungen, die zum Jahresende 2019 einen sehr hohen Bestand von 5,0 Mio. EUR aufwiesen und nun auf 1,7 Mio. EUR zurück gegangen sind.

Nachfolgend finden sie die wesentlichen Eckdaten des Konzernhalbjahresberichts:

mVISE-Konzern 01.01.2020 - 30.06.2020 01.01.2019 - 30.06.2019 Veränderung Umsatz (TEUR) 10.303 9.839 4,7% EBITDA (TEUR) 322 125 158,0% EBITDA-Marge (%) 3,1% 1,3% 146,4% Operativer CF n. Working Capital (TEUR) 2.455 1.233 99,1% Mitarbeiter Jahresdurchschnitt (Anzahl) 135 140 -3,6%

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte