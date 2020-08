US-Immobilienspezialist DNL: Trotz Homeoffice-Trend: Konzerne fragen wieder vermehrt Büroflächen nach

Wie stellt sich die Situation am US-Gewerbeimmobilienmarkt dar und wie ist der Stand beim aktuell zeichenbaren DNL Prime Invest I.? Wolfgang J. Kunz von der DNL Vertriebsgesellschaft gibt interessante Einblicke.

FondsDISCOUNT.de: Herr Kunz, Sie berichten derzeit ausführlich in Ihren Online Präsentationen über die Entwicklung am amerikanischen Immobilienmarkt im Bereich Office. Was tut sich aktuell?