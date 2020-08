High Yield: Flexibilität in unbeständigen Zeiten

High Yield hat nach dem drastischen Abverkauf Mitte März verlorenen Boden gutgemacht. Aber noch herrscht immer die Ungewissheit vor und es ist wohl eine Tatsache, dass die Zukunft Volatilität bringen wird. Insbesondere angesichts der Angst vor einer zweiten Welle von Coronavirus-Fällen. So wie die Pandemie und die damit verbundene Abkühlung der Konjunktur einige Branchen stärker belastet haben als andere, wird auch das Tempo der Erholung alles andere als einheitlich sein. Sektoren wie Reisen und Freizeit, Unterhaltung, Einzelhandel und Luftfahrt wurden durch Trends zum Social Distancing und Ausgangssperren besonders stark in Mitleidenschaft gezogen und Unternehmen mussten beträchtliche Umsatzeinbußen hinnehmen – in manchen Fällen blieben die Umsätze ganz aus. Viele Unternehmen in diesen Branchen haben erhebliche Kurseinbrüche verzeichnet, obwohl sie auf solider Basis in die Krise gestartet sind. Auch wenn dieses Umfeld extreme Herausforderungen mit sich gebracht hat, sind in diesen Sektoren einige ausgewählte Unternehmen zu finden, die aus fundamentaler Sicht stabil erscheinen und nun deutliches Aufwärtspotenzial bieten, da sie längerfristig offenbar gut aufgestellt sind und eine starke Erholung der Nachfrage beobachten könnten, wenn die Pandemie letztendlich abklingt.

Der Zugang zu dieser Gelegenheit, wenn die Erholung dieser Branchen einsetzt, dürfte in verschiedenen Formen kommen, was zum Teil auf technische Verzerrungen – wie wir es bei Loans und CLOs beobachten konnten – sowie auf das unterschiedliche Tempo der Wiedereröffnung und Erholung in den verschiedenen Regionen zurückzuführen ist.

>>>Lesen Sie weiter im vollständigen Artikel als PDF-Dokument