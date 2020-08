Rückkehr zum Wachstum – aber mit andauernder Schwächung

Angesichts unserer bisherigen Erfahrungen dürften die Lockdowns, wie wir sie seit März hatten, wahrscheinlich der Vergangenheit angehören. Dies war für alle eine lehrreiche Erfahrung. Einige Länder haben sich gut geschlagen, andere weniger. Das Resümee, das wir daraus ziehen müssen, ist, dass wir nicht alle Geschäfte schließen können – und vor allem, dass dies gar nicht nötig ist. Die Regierungen, die schnell reagiert haben, befinden sich in einer besseren Position, um Methoden zur Nachverfolgung der Corona-Infektionen einzusetzen. In Zukunft werden wir wahrscheinlich nicht mehr hören, dass ein ganzes Land in den Lockdown geht, sondern eher, dass für eine bestimmte Region Lockdown-Maßnahmen angeordnet werden. Diese werden sehr spezifisch sein, da die Nachverfolgung zunehmend besser wird, vor allem, wenn der Winter näher rückt. Wir werden noch eine ganze Weile mit Covid-19 leben müssen. Es könnte durchaus sein, dass sich die Welt zwei Jahre lang mit dem Virus herumschlagen muss, bevor ein Impfstoff gefunden wird. Vorerst werden die Länder dank besserer Nachverfolgungsmethoden und lokal begrenzter Lockdowns darauf verzichten können, praktisch die gesamte Bevölkerung zu isolieren, wie es zuvor der Fall war.

Treten wir wieder in eine Wachstumsphase ein?