DAX – Pleite oder Blase?

Trotz der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass die Sommermonate eigentlich schlechte Börsenmonate sind, scheinen Trotz der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass die Sommermonate eigentlich schlechte Börsenmonate sind, scheinen Dax und Co. nur eine Richtung zu kennen: Stairway to Heaven. Aber kann das wirklich so weiter gehen oder bewegen wir uns auf eine gefährliche Überbewertung zu? Also doch eher die Auffahrt zum Highway to Hell? Wir stellen den Beitrag von Norbert Betz für die Südseiten der Börse München vor.

Irrläufer an der Börse

Konstitutiv ist und bleibt, dass es für beide Lager genügend gute Argumente gibt. Der Corona-Schock bewirkt einen Digitalisierungsdruck und den Aufbau neuer Formen der effizienteren Zusammenarbeit. Eine Metamorphose der Wirtschaft im Schnelldurchlauf. Der Mehrwert wird bereits heute in den Kursen abdiskontiert. Andere sehen den Markt in der Katastrophenhausse. Die überbordenden Staats-Interventionen und die Zins- und Geld- Alchemie fahren die Marktwirtschaft, den Geldwert und den Wohlstand an die Wand. So sehen es die Skeptiker mit optimistischem Kursausblick, da die Flucht in Aktien und Sachwerte der letzte Zufluchtsort zur Sicherung der Vermögensstabilität seien. Die Skeptiker mit Crash-Gedanken bemühen eine ähnliche Argumentation. Sie sehen aber vor dem Boom im Zusammenbruch eine deflationäre Krise. Zahlreiche Unternehmens- und Bankpleiten, hohe Arbeitslosigkeit und die Zerrüttung der Staatshaushalte führen zu einer mehrjährigen Schrumpfung der Weltwirtschaft. Sie rechnen demnächst mit einem Absturz, der lange nachhält! Für jeden ist also etwas dabei.

Aktien-Tipps vom Boulevard