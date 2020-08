Kurz vor dem heutigen XETRA-Start werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Lufthansa Aktie. Aktuelle Indikationen für den MDAX-Wert notieren mit 9,00/9,03 Euro zwar nahezu unverändert, aber charttechnisch in einer wichtigen und interessanten Region. Am Freitag kam diese mit einem Tageshoch der Lufthansa Aktie bei 9,16 Euro leicht in den Fokus, aber zu keinem Zeitpunkt in tatsächliche Gefahr. Mit aktuellen Kursen knapp über der ...