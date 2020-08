Suchmaschinenoptimierung im Marketingmix

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein Marketingkanal, der von vielen Firmen oft nur stiefmütterlich betrieben wird. Dabei steckt hier besonders langfristig sehr viel Potential, weshalb SEO ein Bestandteil jeder Marketing Strategie sein sollte. Wir haben uns über dieses Thema mit Marcus Eckert unterhalten, der gerne ein paar grundliegende Gedanken der Suchmaschinenoptimierung mit uns geteilt hat.

Bild: Markus-Eckert. Bildquelle: www.working-digital.com

Hallo Marcus, magst du etwas über dich sagen?

Na klar, ich bin inzwischen seit 12 Jahren im SEO unterwegs, davon war ich 7 Jahre im Agenturgeschäft tätig. In der Zeit habe ich zunächst das internationale Linkmarketing-Team aufgebaut, dazu auch diverse SEO Tools mit entwickelt, bis ich dann in die Beratung gegangen bin. Nun leite ich seit etwas über 3 Jahren das SEO-Team von smava.de. Zusätzlich habe ich mich nach dem Ausstieg aus der Agentur mit Working Digital selbstständig gemacht. Der Gedanke dabei war, meine Kontakte zu nutzen und mein eigenes Geschäft im Linkmarketing aufzubauen. Inzwischen habe ich mein Netzwerk massiv ausgebaut und kann Linkmarketing in mehr als 20 Ländern anbieten.

Ist SEO ein sinnvoller Kanal im Marketingmix?

Im Vergleich zu anderen Disziplinen hat SEO einige Vorteile, aber natürlich auch ein paar Nachteile. Ein absolutes Plus ist, dass SEO langfristig ein vergleichsweise günstiger Kanal ist, wenn sich die Rankings erstmal eingestellt haben. Den in dem Moment ist der Traffic kostenlos. Natürlich hat man zu Beginn erstmal Kosten was die Erstellung der Inhalte und das Linkmarketing betrifft.

Hier muss man nun auch den kleinen Nachteil des Kanals nennen denn gerade, wenn man ein neues Projekt ins Leben ruft dauert es in der Regel einige Monate bis sich die ersten Rankings einstellen. Gerade in sehr kompetitiven Märkten kann es lange dauern bis sich die entscheidenden Keywords vorne etablieren.

Hier haben Kanäle wie SEA den Vorteil, dass man sich schnell mit einem hohen CPC nach vorne kaufen kann. Daher sollte man SEO als langfristige Investition sehen und den Kanal nicht mit der Hoffnung bearbeiten kurzfristig Traffic zu bekommen.

Was sind die wichtigsten Ranking Faktoren?

Hier einzelne Faktoren zu nennen ist immer etwas schwer. Ich segmentiere das immer in drei wichtige Bereiche.

Content

Links

User Metriken

Da fallen viele wichtige Einzelfaktoren drunter. Besonders Content und User Metriken hängen hier sehr stark zusammen

Kannst du das erklären?

Naja, Google ist im Grunde ein Dienstleister und die Dienstleistung ist die Suche. Wenn diese Leistung aufgrund von schlechten Suchergebnissen nicht zufriedenstellend ist für den User, dann wird es sich einer anderen Suchmaschine zuwenden. Also hat es für Google immer die höchste Priorität die besten Suchergebnisse für den User zu bieten. Da kommen dann die guten Inhalte ins Spiel, denn das ist es was der User haben möchte. Sind diese perfekt auf den User zugeschnitten wird er das mit positivem Surfverhalten belohnen:

Eine gute Klickrate

Lange Verweildauer auf der Seite

Viele Seitenaufrufe pro User

Geringe Absprungrate

Registriert Google aufgrund der guten User Metriken, dass die Seite ein gutes Suchergebnis ist, wird die Seiten in Zukunft besser ranken.

Links kamen in dieser Erklärung nicht vor, sind sie noch immer wichtig?

Ja, denn der Kern des Algorithmus basiert auf Links, wodurch dieser Faktor tief verankert ist und nur schwer herausgelöst werden kann. Man sieht es allein daran, dass Google zwischendurch immer wieder Updates einspielt, die auf Verlinkungen abzielen. Also scheint es auch weiterhin ein Thema zu sein. Man sieht besonders in kompetitiven Märkten, dass Seiten mit vielen hochwertigen Links in der Regel deutlich bessere Positionen belegen.

Man kann auch davon ausgehen, dass Links noch einige Jahre ein relevanter Faktor sein werden. Allerdings wird Google immer sensibler was den aktiven Linkaufbau angeht, wodurch es immer mehr in Richtung Qualität statt Quantität gehen wird.