Während in meiner Welt, in der Finanzwelt, eine Trefferquote von 55% super ist, gilt in der Medizin eine Trefferquote von 98% als grottenschlecht. Doch hier geht es nicht um den einen Test, der die kommenden Jahrzehnte weltweit eingesetzt wird, sondern hier geht es um einen ersten Wurf. Hier geht es um ein Zeichen, dass wir dem Corona-Virus auf die Pelle rücken.

Stratec Biomedical bietet klinische Diagnosesysteme an, die vorzugsweise vollautomatisiert sind. Stratec ist also einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. Doch wenn nun Abbott Laboratories einen Schnelltest auf den Markt bringt, der ohne Labortechnik so einfach wie ein Schwangerschaftstest funktioniert, dann ist die Befürchtung des wegbrechenden Geschäfts für Stratec durchaus ernst zu nehmen.



Aber zeigen Sie mir mal eine Frau, die nach dem Schwangerschaftstest zu Hause NICHT ihren Arzt aufsucht, um sich den Schnelltest bestätigen zu lassen. Überall, wo die 98% nicht ausreichen, werden weiterhin genauere klinische Tests benötigt. Und überall, wo der Schnelltest anschlägt, wird es eine Kontrolle mit einem verlässlichen Test geben. Es sind also zwei völlig unterschiedliche Märkte: Schnelltest zum groben Aussortieren der vermeintlichen Superspreader in Flugzeugen, Restaurants, Veranstaltungen, etc. auf der einen Seite und eine verlässliche Diagnose auf der anderen.



Wer im Vorfeld geglaubt hat, klinische Diagnosen könnten von Flugpassagieren eingefordert werden, der hat für Stratec ein Luftschloss gebaut.



Für mich bleibt unterm Strich nach Corona eine wesentlich häufigere Testung der Menschen, sei es über Schnelltests, sei es über verlässlichere Diagnosen. Damit ändert der Schnelltest von Abbott eigentlich wenig an den Geschäftsaussichten von Stratec. Und damit ist der Kurseinbruch falsch.



Nun ist es eine andere Frage, ob die Aktie von Stratec günstig ist oder nicht.



250 Mio. Euro Jahresumsatz im laufenden Jahr werden mit einer Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. Euro bewertet, ein KUV von 5. Heftig, denn alles über 2 ist mir eigentlich zu teuer.



Doch die Gewinnmarge von über 20% macht das Geschäft so attraktiv. Und so bleibt ein Gewinn von 56 Mio. Euro unterm Strich übrig (EBITDA), was zu einem KGV 2020e von 42 führt. Für den 2021 erwarteten Gewinn ergibt sich ein KGV von 35. Der Umsatz wächst derzeit mit 16% p.a., daher wäre also ein KGV von bis zu 32 in meinen Augen vertretbar (2-fache Wachstumsgeschwindigkeit). Da sieht das Bewertungsniveau doch schon wieder ganz vernünftig aus.



Die Aktie von Stratec hat sich seit dem März-Crash bereits verdoppelt. Sind wir zu spät, wenn wir da jetzt noch aufspringen? Hmm, in jedem Fall sind wir spät. "Zu" spät?



Der heutige Kurseinbruch um inzwischen 17% zeigt die alte Weisheit: Was hoch steigt, kann tief fallen. Die Aktie ist also nichts für schwache Nerven.



Doch Stratec passt genau in meine Erwartung: Corona wird zu vielschichtigen Veränderungen in unserer Gesellschaft führen. Wir werden den einen Impfstoff für alle erst viel später erhalten, wenngleich vielleicht noch in diesem Jahr erste Impfstoffe für systemkritisches Personal mit bestimmten Gesundheitsvoraussetzungen verfügbar sein könnten. Doch wir werden über einen längeren Zeitraum mit Maske, mit Abstand und mit Tests leben müssen. Es würde mich nicht wundern, wenn Stratec daraus neue, langfristig laufende Verträge ziehen kann, die das Geschäft nach vorne treiben.



Aber ohne jetzt auf die Schnelle ein faires Bewertungsniveau für Stratec auszurufen, erscheint es mir doch leicht, die Warburg-Analyse als fragwürdig zu bezeichnen. Schnelltests haben nichts mit dem Geschäftsmodell von Stratec zu tun. Das reicht mir für eine Spekulation auf eine Gegenbewegung in der nächsten Woche.



Ich würde also Stratec am Wochenbeginn als Spekulation in unser Portfolio holen, sofern wir unter 105 Euro noch drankommen.

STRATEC Biomedical

WKN: STRA55 ISIN: DE000STRA555

Kaufen bis 105 EUR

