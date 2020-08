Neues vom Windenergie-Anlagenbauer Nordex: Man habe „nach Abschluss der erforderlichen Infrastrukturarbeiten die erste von 114 Turbinen für das Projekt „Nysäter” in Schweden errichtet”, teilen die Hamburger am Montag mit. Das Projekt wurde von RWE Renewables beauftragt und besteht aus den beiden Standorten „Hästkullen” und „Björnlandhöjden”. Hier wird Nordex für RWE in den Windparks 104 Turbinen vom Typ ...