Ein Blick auf Top-Holdings von Berkshire Hathaway zum 90. Geburtstag von Warren Buffett

Apple: $89,4 Milliarden Bank von Amerika: 22 Milliarden Dollar Coca-Cola: 17,9 Milliarden Dollar American Express: 14,4 Milliarden Dollar Kraft Heinz Co: 10,4 Milliarden Dollar Moody's Corp: 6,8 Milliarden Dollar Wells Fargo: 6,1 Milliarden Dollar US Bancorp: 4,9 Milliarden Dollar DaVita Inc: 3 Milliarden Dollar

Warren Buffett, das „Orakel von Omaha", wird heute 90 Jahre alt. Der legendäre Investor ist eine der meist beachteten Persönlichkeiten auf dem Aktienmarkt. Er ist der Chef und CEO von Berkshire Hathaway, einem Konglomerat, das über ein Portfolio diversifizierter Vermögenswerte verfügt und auch ein beachtliches Anlageportfolio aus öffentlich gehandelten Aktien besitzt. Berkshire Hathaway besitzt bekannte Unternehmen wie Geico, Duracell und Dairy Queen. Dies sind Firmen, die privat geführt sind und deren Aktien nicht an der Börse gehandelt werden. Ein anderer großer Teil des Vermögens von Berkshire Hathaway ist jedoch in einem großen Aktienportfolio angelegt. Die Aktienauswahl des legendären Buffett verfolgen und diskutieren Investoren und Anleger mit Hochspannung. Das Aktienanlageportfolio des Unternehmens umfasst insgesamt über 44 Aktienpakete von unterschiedlichsten Unternehmen und hat einen Wert von 207 Milliarden Dollar. Zu Ehren seines 90. Geburtstages werfen wir hier einen Blick auf die neun größten Beteiligungen im Aktienanlageportfolio von Berkshire Hathaway zum 30. Juni 2020

Apple im Fokus

Die Technologiewerte machen mit 46 % den größten Teil des Aktienanlageportfolios aus. Jedoch ist die Aufteilung sehr konzentriert, den Apple allein macht mit 44 % des gesamten Anlageportfolios den größten Teil dieser großen Beteiligung aus. Buffett begann im ersten Quartal 2016, eine Beteiligung an Apple zu erwerben. Diese Beteiligung, die er in mehreren Tranchen erwarb, hat in den vier Jahren mehr als 80 Milliarden Dollar Wertzuwachs eingebracht.



Finanzsektor ebenfalls stark gewichtet



Der Finanzsektor macht 32 % des Investitionsportfolios aus. Drei Bankaktien sind unter den größten neun Positionen vertreten. Die größte Position stellt dabei der Kreditkartenkonzern American dar. Im zweiten Quartal verringerte Buffett seine Anteile an zwei Banken. Er senkte seine Anteile sowohl an Wells Fargo als auch an JPMorgan Chase.

Coca-Cola als Feld in der Brandung

Coca-Cola ist nach wie vor eine der am längsten gehaltenen Aktien im Portfolio: Bereits Im Jahr 1988 wurde die erste Position gekauft. Buffett ist bekannt für seine Liebe zur Marke Coca-Cola, da er selbst bis zu fünf Dosen pro Tag trinkt. „Ich bin ein Viertel Coca-Cola", sagte Buffett einmal zu Fortune und bezog sich dabei auf das Getränk, das 25 % seiner täglichen Kalorienzufuhr ausmacht.

Warren Buffett ist derzeit der viertreichste Mensch der Welt, wobei Forbes sein Nettovermögen auf 82,3 Milliarden Dollar beziffert. Die Aktien von Berkshire Hathaway sind im Jahr 2020 um 4% gefallen. In den letzten fünf Jahren sind die Aktien um 59 % gestiegen. In den letzten zehn Jahren sind die Aktien um sogar 176 % gestiegen.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Warren Buffett!