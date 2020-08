Bayer Anleger müssen heute dringend bis 18 Uhr handeln – Wegen Dienstag ist, das so wichtig (Das ist der Grund)

Deutschlands Hebelschein-Redaktion Nr. 1 hat brandaktuelle Empfehlungen, die Sie HIER kostenlos anschauen können. Für alle Aktionäre von Bayer gibt es aktuell eine Eilmeldung, die Sie jetzt unbedingt anschauen müssen. Es sind komplett neue Hintergründe, die Sie beachten müssen. Diese Prognose ist für Anleger von Bayer extrem wichtig, deshalb wollen wir Sie Ihnen jetzt sofort zeigen: Der Chemie- und Pharmakonzern hat im zweiten Quartal 2020 einen Verlust von 9,5 Milliarden Euro verbucht. Grund dafür sind Rechtsstreitigkeiten und die Corona-Pandemie. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat nach eigenen Angaben den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt. Der DAX-Konzern hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust gemacht – unter anderem wegen der angestrebten Einigung im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat sowie anderen Rechtsfällen in den USA. Nachdem Bayer im zweiten Quartal Sonderaufwendungen von 12,5 Milliarden Euro hauptsächlich für Rechtsstreitigkeiten einen Verlust von 9,5 Milliarden Euro beschert haben, dürfte 2020 in der Bilanz am Ende ein erhebliches Minus stehen. Vor einem Jahr hatte Bayer noch ein Plus von rund 400 Millionen Euro gemeldet. Nach Angaben von Bayer fiel der Konzernumsatz im zweiten Quartal um 6,2 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft – also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet – war es ein Minus von 2,5 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten stieg auch dank Kostensenkungen im Zusammenhang mit der Monsanto-Integration um 5,6 Prozent auf 2,88 Milliarden Euro.

