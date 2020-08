Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hält der Abwärtsdruck an. Am Montag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter nach. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,23 Prozent auf 175,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,38 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern stiegen die Zinsen an.

Händler begründeten die Kursverluste von Staatsanleihen zum einen mit der recht freundlichen Aktienmarktstimmung. Sicherere Wertpapiere wie Bundesanleihen wurden daher eher gemieden.