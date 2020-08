BMW springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein nun 61,62 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 60,98 EUR austariert. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. BMW-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: Sind das bei BMW jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.