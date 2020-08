In den vergangenen 52 Wochen hat sich der Kurs der Tesla-Aktie fast verzehnfacht. Am Freitag kostete das Papier rund 2.200 Dollar. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 412 Milliarden Dollar. Nimmt man alle Autohersteller in Europa und Amerika sowie eine Reihe von japanischen Produzenten zusammen, so liegt deren gesamte Marktkapitalisierung bei 407 Milliarden Dollar. Dazu zählen VW, Daimler, BMW, Ford, GM, Fiat Chrysler, ...