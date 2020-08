Immobilienexperte Birger Dehne: Chancen auf dem Immobilienmarkt 2020 erkennen und nutzen

„Betongold“ – so werden Immobilien unter Anlegern gern bezeichnet. Sie gelten nach wie vor als sicher, jedoch haben es gerade Neulinge auf dem Markt schwer, zwischen Fonds und Aktiengesellschaften noch rentable Investitionsmöglichkeiten zu finden. Einer, dem das gelungen ist und der bis heute als einer der größten Wohnungsbesitzer Deutschlands erfolgreich am Markt agiert, ist Birger Dehne. In den 20 Jahren seiner Karriere hat der 42-Jährige ein Immobilienimperium aufgebaut, das heute eine Seltenheit darstellt. Ebenso selten ist die langjährige Erfahrung, die er gesammelt hat. Während angestellte Fondsmanager oft Branchen-Neulinge sind, kennt er den Markt genau.

Wie beantwortet ein Immobilienexperte wie Birger Dehne die Frage danach, wie sich die Immobilienpreise in den nächsten Jahren entwickeln und wo die Chancen für Investoren liegen?

„Es ist nicht die Frage, wie sich die Immobilienpreise entwickeln werden, sondern wie sich die Märkte in den Märkten entwickeln.“ – Birger Dehne

Ist vom Immobilienmarkt die Rede, so sind sich Einsteiger vielfach nicht darüber im Klaren, was unter diesem Begriff überhaupt zu verstehen ist. Wenn Dehne von „Märkten in den Märkten“ spricht, steht dahinter ein detailliertes Verständnis einer komplexen Gemengelage aus heterogenen Märkten innerhalb eines homogenen Gesamtmarktes. Für Experten wie Birger Dehne ist die Frage daher weniger, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg in den Immobilienmarkt ist, sondern eher, welche Märkte erschlossen werden sollen. Gewinne ergeben sich dort, wo die wechselseitigen Entwicklungen zwischen Makromärkten und korrespondierenden Mikromärkten erkannt und richtig interpretiert werden.

Betrachtet man die Wohnungswirtschaft von der Jahrtausendwende bis heute wird schnell deutlich, wie derartige Entwicklungen aussehen und wie vorausschauende Investoren richtig agieren können. Während die Preise vermieteter Objekte in den letzten Jahren kontinuierlich anstiegen – die Verhältnisse auf dem Makromarkt sich damit also konstant entwickeln – herrschte interdisziplinär eine Preis-Volatilität, die Investoren geschickt für sich nutzen konnten.

Die Wohnungswirtschaft seit 2000 – Wie sich der Markt bis heute entwickelt hat und wie es weitergeht

Zu Beginn des Jahres 2000 lag der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung höher, als der Preis für ein ganzes Mehrfamilienhaus mit mehreren Parteien. Wer einzelne Wohnungen privatisierte, machte größere Gewinne – und wer Wohnanlagen und Objekte mit mehreren Parteien kaufte, erhielt diese zu einem besonders niedrigen Kurs. Genau hier investierte Birger Dehne und konnte so nicht nur sehr schnell, sondern auch bei geringer Eigeninvestition einen großen Objektbestand aufbauen. Während der Markt von unzähligen Aufteilern dominiert wurde, die kurzfristig Gewinne erzielten, plante Birger Dehne langfristig.

Zur Mitte der 2000er änderte sich der Markt. Internationale Private Equity Investoren, Aktiengesellschaften und Staatsfonds entdeckten die Assetklasse der Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser für sich. Objekte wurden zu enormen Portfolios gebündelt. Die Nachfrage stieg und damit auch die Preise. Wo vorher einzelne Wohnungen gewinnbringend verkauft wurden, galt es nun, durch kleinteiliges Zusammenkaufen von Immobilien große Bestände anzusammeln und diese mit Paketaufschlägen zu verkaufen. Während die Preise in der deutschen Wohnungswirtschaft weiterhin konstant stiegen, entwickelte sich der Mikromarkt für Eigentumswohnungen rückläufig.

Mit der Finanzkrise änderte sich der Markt erneut. Kleinere Anleger verloren das Vertrauen in die Banken und Aktiengesellschaften, große Portfolios verloren massiv an Wert. Wer für sein Alter vorsorgen wollte, investierte wieder direkt in kleine Mehrfamilienhäuser und einzelne Wohnungen anstatt in Fonds, sodass die Preise in der Assetklasse wieder in den Bereich der vormaligen Kleinteiligkeit anstiegen. Pakete waren demgegenüber mit Abschlägen versehen.

Diese Entwicklung sollte jedoch nicht lange anhalten. Nachdem 2013 bis 2014 die Zinsen sanken und institutionelle Anleger den Markt für sich erschlossen, wuchsen die Immobilienportfolios und der Bedarf nach Objekt-Paketen stieg wieder – ein Trend, der sich bis heute hält. Nur mit viel Erfahrung, guter Vernetzung und unternehmerischem Gespür ist es auf dem Markt 2020 noch möglich, große Objektbestände aufzukaufen.

„Neue Chancen ergeben sich jetzt in anderen Bereichen“, weiß Birger Dehne. „Der höchste Preis pro Quadratmeter wird in der Wohnungswirtschaft aktuell für Plattformen - also für auf Takt laufende Wohnungsgesellschaften mit inkludiertem Personal – gezahlt. Doch die nächste Veränderung der Teilmärkte wird kommen.“. Dehne hat die Märkte im Blick und sieht Chancen oft lange, bevor sie sich ergeben, plant aber stets langfristig. Seine Devise ist nach wie vor nicht der schnelle Verkauf, sondern der langfristige Erhalt seiner Immobilien in seinem eigenen Bestand.

Wer 2020 in den Immobilienmarkt einsteigen will, muss Chancen auf den Teilmärkten im Blick behalten

Auch Birger Dehne sieht die Investition in Immobilien nach wie vor als die bessere Wahl gegenüber Staatsanleihen, Aktien und ähnlichen Modellen, der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn jedoch klar in einem tief gehenden Verständnis der Wechselwirkung zwischen Mikro- und Makromärkten. Erfahrung und unternehmerisches Gespür sind dabei unersetzlich.