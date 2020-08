DE30: Europäische Märkte beginnen die Woche ist optimistischer Stimmung

++ Europäische Aktien steigen aufgrund positiver Daten aus China ++ Amazon kauft 1.800 Elektro-Lieferwagen von Daimler (DAI.DE) ++ Iran will US-Klage anfechten, um die Deutsche Börse zur Herausgabe von 1,7 Milliarden Dollar zu zwingen ++



Die europäischen Indizes stiegen in der heutigen Sitzung an, da die PMI-Daten aus China zeigten, dass sowohl die Fabrik- als auch die Dienstleistungsaktivitäten im August viel schneller expandierten, was den Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Erholung erhöhte. In der Zwischenzeit beobachten die Investoren die Entwicklung des Coronavirus weiterhin aufmerksam, da Europa immer noch mit der zweiten Infektionswelle zu kämpfen hat. Frankreich meldete am Sonntag 5.453 neue Fälle nach einem Anstieg am Vortag, als es die höchste Zahl von Fällen seit Mitte März verzeichnete. Auch in anderen europäischen Ländern ist ein starker Anstieg der neuen Fälle zu erkennen. Heute warten die Investoren auf die Inflationszahlen für Deutschland für August, die um 14:00 Uhr veröffentlicht werden.

Der DE30 wird nahe der oberen Grenze eines aufsteigenden Dreiecksmusters gehandelt. Wenn es den Käufern gelingt, nach oben auszubrechen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung Allzeithoch bei 13.850 Punkten ausgelöst werden. Sobald hingegen die Verkäufer die Kontrolle wiedererlangen, läge die nächste Unterstützung an der Aufwärtstrendlinie, die zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) verstärkt wird. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:12 Uhr. Quelle: Bloomberg

Daimler (DAI.DE): Im Rahmen der Pläne des Online-Händlers, bis 2040 ein klimaneutrales Geschäft zu betreiben, bestellte Amazon bei Mercedes-Benz 1.800 Elektro-Lieferwagen für seine europäische Lieferflotte. Die Bestellung ist die bisher größte für Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz und umfasst 800 Lieferwagen für Deutschland und 500 für Großbritannien.

Daimler (DAI.DE): Der Kurs prallte in der vergangenen Woche von der Aufwärtstrendlinie ab und erholte sich. Technisch gesehen war vor kurzem ein Golden-Cross zu beobachten, sodass der Widerstand bei 44,50 Euro ins Spiel kommen könnte. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, dann läge die nächste Unterstützung an der Aufwärtstrendlinie. Quelle: xStation 5

Deutsche Börse (DB1.DE): Am Wochenende kündigte die iranische Zentralbank an, dass sie rechtliche Schritte gegen die vor dem New Yorker Gericht eingereichte Klage von Gläubigern einleiten werde, die 1,7 Milliarden Dollar der von der Clearstream-Einheit der Deutschen Börse gehaltenen Vermögenswerte beschlagnahmen wollen. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, welche rechtlichen Schritte der Iran unternehmen werde und wann er die Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte verhindern wolle. Die US-Behörden haben die in Luxemburg ansässige Tochter seit Jahren ins Visier genommen, um zu untersuchen, ob sie gegen die US-Geldwäsche- und Iran-Sanktionsgesetze verstoßen hat. Clearstream wies diese Anschuldigungen zurück.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.