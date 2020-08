Coronavirus: Markt-Update

- Die weltweiten Coronavirus-Fälle überstiegen am Sonntag 25 Millionen, doch die Wachstumsrate der Neuinfektionen hat sich weltweit etwas stabilisiert. In diesem Monat hat sich die Rate der täglichen Neuinfektionen auf etwa 1,2% verlangsamt. Im Vergleich dazu waren es im Juli 1,7%, im Juni 1,8%, im Mai 2,1%, im April 4,6% und im März 7,7 %, so die Reuters-Statistik.

Gestern wurden 220.702 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 253.230. Quelle: Worldometers

- Indien meldete am Sonntag 78.761 neue Fälle, das ist die höchste Zahl von Infektionen an einem einzigen Tag, die von irgendeinem Land verzeichnet wurde. Heute meldete Indien 78.512 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

- Gestern meldete der australische Bundesstaat Victoria 73 Neuinfektionen, den niedrigsten Stand seit dem 3. Juli und die Rekordzahl von 41 Todesfällen.

- Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in den USA überstieg 6 Millionen, wobei Staaten wie Iowa, Minnesota, North Dakota und South Dakota täglich Rekorde meldeten.

- Gestern meldete Indonesien 2.858 Neuinfektionen, was zwar unter dem Rekord vom Samstag von 3.308 Fällen, aber über dem Tagesdurchschnitt des vergangenen Monats liegt. Unterdessen gab das in Jakarta ansässige Eijkman-Institut für Molekularbiologie bekannt, dass in Indonesien eine infektiösere Mutation des neuen Coronavirus gefunden wurde.

- Argentinien registrierte am Freitag 11.717 Neuinfektionen, was die höchste Zahl der täglichen COVID-19-Neuinfektionen darstellt. Unterdessen hat die Regierung die landesweiten Beschränkungen teilweise gelockert, sodass bis zu 10 Personen, die Masken tragen, sich im Freien versammeln können.

Jüngsten Daten zufolge verschiebt sich das Epizentrum der Pandemie erneut, wobei Indien gegenüber den Vereinigten Staaten und Lateinamerika in den Mittelpunkt rückt. Quelle: Financial Times



